Роналду не попал в сборную лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии

Статистический портал Opta не включил португальского нападающего “Аль-Насра” Криштиану Роналду в символическую сборную лучших футболистов чемпионата Саудовской Аравии.

При этом в команду попали игрока “Аль-Наср” Луис Густаво та Гислен Конан. В этом сезоне 38-летний Роналду провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Символическая сборная лучших футболистов чемпионата Саудовской Аравии по версии Opta выглядит так:

Вратарь: Марсело Гроэ ("Аль-Иттихад").

Защитники: Гислен Конан ("Аль-Наср"), Ахмед Шарахили ("Аль-Иттихад"), Ахмед Хегази ("Аль-Иттихад"), Мадалла Аль-Олаян ("Аль-Иттихад").

Полузащитники: Луис Густаво ("Аль-Наср"), Каку ("Аль-Таавун"), Ромариньо ("Аль-Иттихад").

Нападающие: Фирас аль-Бурайкан ("Аль-Фатех"), Одион Игало ("Аль-Шабаб"), Мурад Батна ("Аль-Фатех").

