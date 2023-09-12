Роналду не помогал пострадавшим в Марокко: в отеле футболиста сделали громкое заявление

Представитель отеля, которым владеет звездный португальский футболист Криштиану Роналду, не подтвердили слухи о том, что они оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Марокко.

Как известно, информация об этом появилась сразу после того, как в африканской стране произошла страшная трагедия. Тогда СМИ писали, что в отеле размещали людей, которые остались без крыши над головой. В сети это вызвало бурю обсуждений, люди были благодарны футболисту за такую позицию.

Теперь же в отеле заявили, что никакой помощи людям не оказывали.

"Это ложная информация. Все наши клиенты делают заказы в обычном режиме", - заявил представитель отеля.

Напомним, что в Марокко произошло разрушительное землетрясение в минувшие выходные.

По последним данным, в результате страшной трагедии погибли более 2500 человек, а сотни получили ранения.

Землетрясение уже официально стало самым разрушительным в стране за последние 120 лет. Кроме человеческих жертв оно стало причиной разрушений в исторической части города Марракеш, включенной в список наследия ЮНЕСКО.