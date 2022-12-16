Роналду не поблагодарил Сантуша, ушедшего из сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 16:42
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду публично не поблагодарил бывшего главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша, который ушел в отставку, сообщает Record.
По сведениям источника, Роналду никак не прокомментировал уход специалиста. Также публично не высказались еще шесть игроков, которые попали в заявку на чемпионат мира-2022: Диогу Кошта, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Пальинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.
При этом Сантуша поблагодарили Пепе, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш и другие игроки.
Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Марокко со счетом 0:1.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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