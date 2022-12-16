Главная Новости Роналду не поблагодарил Сантуша, ушедшего из сборной Португалии

Роналду не поблагодарил Сантуша, ушедшего из сборной Португалии

Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду публично не поблагодарил бывшего главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша, который ушел в отставку, сообщает Record.

По сведениям источника, Роналду никак не прокомментировал уход специалиста. Также публично не высказались еще шесть игроков, которые попали в заявку на чемпионат мира-2022: Диогу Кошта, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Пальинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.

При этом Сантуша поблагодарили Пепе, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш и другие игроки.

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Марокко со счетом 0:1.

Не пропустите: Бускетс ушел из сборной Испании.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Синиша Михайлович Новости футбола Сегодня, 09:53 Скончался Синиша Михайлович
Фото: сайт сборной Португалии/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:55 Сборная Португалии уволила главного тренера
Фото: инстаграм Эндрика/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:15 "Реал" купил бразильского таланта
ЧМ-2022 Новости футбола 14 дек 2022, 16:15 Определились финалисты чемпионата мира-2022
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен Новости футбола 14 дек 2022, 15:57 Франция вышла в финал чемпионата мира
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола 14 дек 2022, 12:30 Роналду тренируется с "Реалом"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 16 декабря Новости футбола Сегодня, 16:42 Роналду не поблагодарил Сантуша, ушедшего из сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 16:30 Бензема обижен на главного тренера сборной Франции Новости футбола Сегодня, 16:15 "Бавария" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Ньюкасл" хочет купить грузинского суперталанта Новости футбола Сегодня, 15:30 Известный перуанский нападающий завершил карьеру Новости футбола Сегодня, 15:15 Президент ПСЖ рассказал о будущем Месси Новости футбола Сегодня, 14:55 "Лацио" разгромил турецкий клуб Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" разгромил "Милан", но проиграл по пенальти Новости футбола Сегодня, 14:30 Легенда "МЮ" оценил возможность ухода Роналду из футбола
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет