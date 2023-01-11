Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

В клубе опровергли слухи о том, что он станет амбассадором заявки местной сборной и получит за это 200 миллионов евро.

“Мы бы хотели опровергнуть заявления СМИ. Наше соглашение с Роналду не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира. Основное внимание Роналду должно быть сосредоточено на ”Аль-Насре" и работе с партнерами по команде. Его задача - помочь клубу добиться успеха", – заявили в клубе.