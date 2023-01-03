Роналду назвал свою цель в "Аль-Наср"

Португальский нападающий Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что он собирается побить все рекорды в новом клубе.

“Мой контракт уникальный, так как я являюсь уникальным футболистом. Я побил все рекорды в Европе, поэтому собираюсь сделать это и тут. Я приехал, чтобы побеждать. Хочу наслаждаться футболистом и улыбаться здесь, в ”Аль-Наср", - приводит слова Роналду пресс-служба клуба.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в статусе свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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