Роналду назвал приоритетные для себя клубы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не торопится переходить в клуб не из Европы, так как хочет поиграть в Лиге чемпионов.

Как рассказал инсайдер Николо Скира, в ближайшее время португалец будет ожидать предложения от европейского клуба, выступающего в престижном турнире.

Именно по этой причине Роналду не согласился перейти в саудовский “Аль-Наср”.

В то же время журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг заверяет, что португалец определится с будущим клубом сразу после завершения мирового первенства в Катаре.