Роналду назвал причину перехода в "Аль-Наср"

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду прокомментировал свой переход в клуб из Саудовской Аравии.

“Я рад, что принял такое решение. В Европе моя работа завершена. Я выиграл все трофеи, играл за лучшие топ-клубы. Теперь меня ждет новый вызов в Азии. Я рад, что ”Аль-Наср" предоставил мне такую возможность. Я воспользовался ею ради ради нового поколения, женщин, молодых ребят. Для меня это вызов, но в то же время я счастлив и очень горд", – приводит слова Роналду пресс-служба клуба.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в статусе свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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