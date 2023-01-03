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Роналду назвал причину перехода в "Аль-Наср"

Новости футбола Сегодня, 12:17
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду прокомментировал свой переход в клуб из Саудовской Аравии.

“Я рад, что принял такое решение. В Европе моя работа завершена. Я выиграл все трофеи, играл за лучшие топ-клубы. Теперь меня ждет новый вызов в Азии. Я рад, что ”Аль-Наср" предоставил мне такую возможность. Я воспользовался ею ради ради нового поколения, женщин, молодых ребят. Для меня это вызов, но в то же время я счастлив и очень горд", – приводит слова Роналду пресс-служба клуба.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в статусе свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

Не пропустите: появились детали контракта Роналду с "Аль-Насром".

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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