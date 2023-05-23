Роналду намерен летом вернуться в Европу
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду хочет сменить клуб, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, разочарован уровнем спортивной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Представители португальца уже начали искать для него новый клуб в Европе.
В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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