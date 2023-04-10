Роналду "наехал" на соперника после матча чемпионата Саудовской Аравии

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду остался недовлен игрой футболистов команды соперника в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Аль-Фейхи” (0:0), сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, по окончании матча португалец сказал полузащитника Али Аль-Закану: “Вы играть не хотите”. После этого форвард ушел с поля, а футболисты обеих команд поучаствовали в небольшой стычке.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 12 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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