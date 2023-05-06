Роналду может стать почетным гражданином Лиссабона

Родившийся на острове Мадейра Криштиану Роналду является культовой личностью не только для местных, но и для всех португальцев.

Как пишет источник, в Лиссабон также считает Роналду своим, поскольку он дебютировал в большом футболе за “Спортинг” в 2002 году.

Город готов предоставить Роналду почетное гражданство и наградить медалью за заслуги перед ним за то, что он представляет и защищает честь Лиссабона во всем мире.

Мэр Карлос Модус во время обращения заявил, что спортивные успехи Роналду тесно связаны с городом и что он неустанно работал над улучшением его имиджа.