Роналду может стать почетным гражданином Лиссабона
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер сборной Португалии
Родившийся на острове Мадейра Криштиану Роналду является культовой личностью не только для местных, но и для всех португальцев.
Как пишет источник, в Лиссабон также считает Роналду своим, поскольку он дебютировал в большом футболе за “Спортинг” в 2002 году.
Город готов предоставить Роналду почетное гражданство и наградить медалью за заслуги перед ним за то, что он представляет и защищает честь Лиссабона во всем мире.
Мэр Карлос Модус во время обращения заявил, что спортивные успехи Роналду тесно связаны с городом и что он неустанно работал над улучшением его имиджа.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:55 Руководство ПСЖ не изменит решение по Месси
Новости футбола 04 мая 2023, 17:02 "Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте
Новости футбола 04 мая 2023, 16:42 "Наполи" стал чемпионом Италии
Новости футбола 03 мая 2023, 16:57 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в матче АПЛ
Новости футбола 03 мая 2023, 14:01 "Ювентус" одержал сложную победу в Серии А
Новости футбола 02 мая 2023, 16:56 "Арсенал" уверенно победил "Челси" в дерби Лондона
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:19 Роналдиньо встал на защиту Месси Новости футбола Сегодня, 03:00 Роналду может стать почетным гражданином Лиссабона Новости футбола Вчера, 17:55 Главные новости дня: 5 мая Новости футбола Вчера, 17:42 "Бавария" определила главную трансферную цель на лето Новости футбола Вчера, 17:30 "Барселона" хочет купить защитника сборной Аргентины Новости футбола Вчера, 17:15 "Астон Вилла" хочет купить нападающего "Ювентуса" Новости футбола Вчера, 16:55 Руководство ПСЖ не изменит решение по Месси Новости футбола Вчера, 16:42 Тренер "Байера" отреагировал на слухи о "Реале" Новости футбола Вчера, 16:30 Украинский футбольный комментатор вступил в ВСУ Новости футбола Вчера, 16:27 "Байер" потерпел поражение в домашнем матче Бундеслиги
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас 6 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливерпуль - Брентфорд 6 мая 2023 года Футбол 07 мая 2023 Прогноз на матч Аталанта - Ювентус 7 мая 2023 года Футбол 07 мая 2023 Прогноз на матч Наполи - Фиорентина 7 мая 2023 года