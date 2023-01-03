Роналду может расстаться с Джорджиной

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду может расстаться с моделью Джорджиной Родригес, сообщает telecinco.

По сведениям источника, отношения пары в последнее время серьезно испортились. Роналду и Родригес не расстаются только из-за общих рекламных контрактов.

Футболист и модель состоят в отношениях с 2016 года. У них есть общие дочери - Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Кроме того, восемь месяцев назад у них при родах умер сын.

Напомним, что у 37-летнего Роналду также есть дети сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео, которые были рождены от суррогатных матерей.

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