Роналду может получить медаль за победу "МЮ" в Кубке английской лиги

Нападающий саудовского “Аль-Насра” Криштиану Роналду может получить медаль победителя Кубка английской лиги, который вчера взял “Манчестер Юнайтед”.

Как известно, в английском клубе португалец начинал текущий сезон, хотя в рамках Кубка английской лиги не провел ни матча.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, по правилам Кубка английской лиги “МЮ” вручили 30 медалей, которые могут быть вручены футболистам клуба.

По ходу турнира “красные дьяволы” привлекали 27 игроков. Таким образом, Роналду может получить медаль, если такое решение примут в клубе.