Роналду может перестать играть за сборную Португалии

Агент португальца Криштиану Роналду Паулу Барбоза оценил переход форварда в “Аль-Наср”.

По словам представителя футболиста, такой шаг в карьере игрока может отразиться на его вызовах в сборную Португалии.

"Он решил заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену. После перехода в клуб из Саудовской Аравии он не будет вызываться в сборную.

В нашей стране есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, не получает вызов в сборную. Там другой футбол и другая интенсивность", - отметил он.

Напомним, что контракт португальца рассчитан до 2025 года.