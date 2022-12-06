Роналду может перейти в "Арсенал"

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к португальскому нападающему Криштиану Роналду, сообщает журналист Руди Галлетти в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием форварда в зимнее трансферное окно. Таким образом, португалец может достаться “канонирам” бесплатно. Напомним, что Роналду некоторое время назад покинул “Манчестер Юнайтед” и стал свободным агентом.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за “Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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