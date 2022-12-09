Роналду может перейти в "Аль-Наср" сразу после ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду все же решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как пишет журналист издания Marca Хосе Феликс, после завершения ЧМ-2022 футболист отправится Эр-Рияд для подписания контракта.

“Роналду уже определился со своим будущим. Его будущее – в саудовском футболе. Мне известно, что он достиг абсолютной договоренности с клубом. Он поедет на знакомство с клубом, а потом решит - будет подписывать документы или нет”, - отметил журналист.

Напомним, что саудовский клуб готов платить Роналду 200 миллионов долларов за сезон. Контракт будет рассчитан на 2,5 года.