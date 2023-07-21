АНГ АНГ
Главная Новости Роналду может лишиться части своей прибыли за глупую выходку

Роналду может лишиться части своей прибыли за глупую выходку

Новости футбола Сегодня, 05:00
Роналду может лишиться части своей прибыли за глупую выходку Фото: твиттер Аль-Насра

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду может лишиться части своей прибыли.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, форвард саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии может прекратить сотрудничество с американским брендом спортивной одежды Nike.

Контракт с футболистом могут разорвать после выходки португальца во время товарищеского матча с "Сельтой", в котором его команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:5.

Все дело в том, что на эту игру 38-летний футболист вышел в щитках немецкого бренда Adidas – главного конкурента американской компании. Этот момент попал в эфиры телекамер.

По данным британских СМИ, такой поступок со стороны португальца может нарушить условия его контракта с Nike, что повлечет за собой прекращение сотрудничества.

Действующее соглашение Роналду со спортивным брендом рассчитано на 10 лет. За это время звездный португальский футболист должен заработать €170 млн. Личное сотрудничество Роналду с Nike длится на протяжении 20 лет.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Аль-Наср Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
"Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна Новости футбола Вчера, 15:42 "Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна
"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны" Новости футбола 19 июл 2023, 11:28 "Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"
"Бавария" одержала победу со счетом 27:0 Новости футбола 18 июл 2023, 16:42 "Бавария" одержала победу со счетом 27:0
Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси Новости футбола 17 июл 2023, 04:30 Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси
Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в товарищеском матче Новости футбола 16 июл 2023, 14:17 "Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче
Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб Новости футбола 15 июл 2023, 15:06 Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:00 "Аль-Ахли" готовит еще одну трансферную бомбу Новости футбола Сегодня, 06:00 Еще одна легенда "Барселоны" переходит в "Интер Майами" Новости футбола Сегодня, 05:00 Роналду может лишиться части своей прибыли за глупую выходку Новости футбола Сегодня, 04:00 Бекхэм рассказал, чего ждут от Месси в "Интер Майами" Новости футбола Сегодня, 03:00 "Челси" стал лидером АПЛ по интересному показателю Новости футбола Вчера, 15:42 "Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна Новости футбола Вчера, 15:30 "Ливерпуль" может купить звездного полузащитника ПСЖ Новости футбола Вчера, 15:15 "Астон Вилла" договорилась о переходе звездного воспитанника академии ПСЖ Новости футбола Вчера, 14:55 Звездный нападающий "Ньюкасла" близок к переходу в "Аль-Ахли" Новости футбола Вчера, 14:42 "Интер" близок к покупке вратаря "Баварии"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Броммапойкарна - Хаммарбю 21 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брейдаблик - Вестманнаэйяр 21 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Загреб - Хайдук 21 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Астана - Атырау 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Санкт-Галлен - Базель 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Мольде - Сарпсборг 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Ботев - Левски 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Лудогорец - Этыр 22 июля 2023 года Футбол 22 июл 2023 Прогноз на матч Гремио - Атлетико Минейро 23 июля 2023 года Футбол 23 июл 2023 Прогноз на матч Сантос - Ботафого 23 июля 2023 года