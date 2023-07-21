Роналду может лишиться части своей прибыли за глупую выходку

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду может лишиться части своей прибыли.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, форвард саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии может прекратить сотрудничество с американским брендом спортивной одежды Nike.

Контракт с футболистом могут разорвать после выходки португальца во время товарищеского матча с "Сельтой", в котором его команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:5.

Все дело в том, что на эту игру 38-летний футболист вышел в щитках немецкого бренда Adidas – главного конкурента американской компании. Этот момент попал в эфиры телекамер.

По данным британских СМИ, такой поступок со стороны португальца может нарушить условия его контракта с Nike, что повлечет за собой прекращение сотрудничества.

Действующее соглашение Роналду со спортивным брендом рассчитано на 10 лет. За это время звездный португальский футболист должен заработать €170 млн. Личное сотрудничество Роналду с Nike длится на протяжении 20 лет.