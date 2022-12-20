Роналду мог перейти в "Марсель"

Бывший защитник “Марселя” Базиль Боли заявил, что прошлым летом французский клуб вел перегоры с экс-нападающим “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду.

“Роналду и ”Марсель" вели переговоры. Я считаю, что ему нужно было соглашаться. Он сумел бы дать что-то новое чемпионату Франции. Криштиану является талантливым игроком, хотя он немного и старый. Впрочем, в Лиге 1 он все еще мог наводить страх на соперников. К тому же Роналду – это бренд", – приводит слова Боли Bein Sports.

Напомним, что минувшим летом 37-летний Роналду остался в “Манчестер Юнайтед”, но уже в ноябре покинул клуб после своего скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага. В настоящее время он является свободным агентом.

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