Роналду мог перейти в "Манчестер Сити" в 2021 году, но трансфер сорвался: названа причина

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду в 2021 году мог перейти в “Манчестер Сити”, сообщает El Mundo.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола одобрил трансфер португальца. Впрочем, из-за высоких финансовых запросов форварда “горожане” могли подписать его только в случае ухода двух нападающих. Тогда в “Барселону” перешел Серхио Агуэро, а также каталонцы интересовались Рахимом Стерлингом, но его трансфер не состоялся.

В итоге Роналду летом 2021 года перешел в “Манчестер Юнайтед", который покинул в ноябре 2022 года.

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