Роналду мог оказаться в неожиданном клубе в начале карьеры

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду мог оказаться в “Лацио” еще на старте своей карьеры.

Об этом рассказал агент Алессандро Моджи.

По его словам, португальца предлагали римскому клубу, но тогдашний президент клуба не увидел в нем таланта.

“Он сказал, что не хочет его, что он хотел бы ”настоящего" Роналдо. Так что даже переговоров не было", – сказал Моджи.