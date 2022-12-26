Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей
Португальский нападающий Криштиану Роналду занимает первое место в списке лучших бомбардиров в истории международных матчей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.
В активе португальца 270 голов. Второе место занимает аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси (235). В топ-3 также входит польский нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски (178).
Топ-10 лучших бомбардиров выглядит так:
1. Криштиану Роналду (Португалия, без клуба) – 270 голов
2. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ) – 235
3. Роберт Левандовски (Польша, “Барселона”) – 178
4. Герд Мюллер (Германия, экс-"Бавария") – 137
5. Неймар (Бразилия, ПСЖ) – 136
6. Карим Бензема (Франция, “Реал”) – 128
7. Рауль (Испания, экс-"Реал", экс-"Шальке") – 123
8. Али Даеи (Иран, экс-"Бавария", экс-"Герта") – 122
9. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания, экс-"Гонвед", экс-"Реал") – 122
10. Луис Суарес (Уругвай, экс-"Аякс", экс-"Ливерпуль", экс-Барселона", экс-"Атлетико") – 121
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