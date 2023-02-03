Роналду лучше, чем за "Аль-Наср", стартовал только в "Реале"

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду забил свой первый гол за клуб в третьем матче.

Форвард отличился с пенальти в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Аль-Фатеха” (2:2).

Стоит отметить, что лучше португалец стартовал только в “Реале”. Тогда он забил первый гол в первом же матче. За “Ювентус” он отличился в 4-м матче, за “Спортинг” - в 5-м, за “Манчестер Юнайтед” - в 10-м.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в ноябре прошлого года на правах свободного агента.

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