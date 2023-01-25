Роналду интересовался зарплатой Месси в "Барселоне"

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду в свое время интересовался зарплатой аргентинца Лионеля Месси в “Барселоне”.

По информации El Mundo, португалец в течение нескольких лет своей игры за “Реал” постоянно хотел выяснить, сколько же получает его главный оппонент.

Издание заверяет, что Роналду лично спрашивал о зарплате Месси у тогдашнего президента “Барселоны” Хосепа Бартомеу.

“Точно не знаю. Думаю, что в два раза больше, чем ”Реал" платит тебе», – сказал ему тогда Бартомеу.