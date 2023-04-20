Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии

Португальский нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду может быть депортирован из Саудовской Аравии из-за скандального жеста, сообщает ESPN.

Футболист схватился за пах в ответ на реакцию фанатов, которые скандировали в его адрес фамилию Лионеля Месси.

"Даже если толпа провоцировала Роналду, она неправильно отреагировала. Поведение Криштиану - преступление, это неприличное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих арест и депортацию, если он совершен иностранцем", - сказал саудовский адвокат Нуф бин Ахмед.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 13 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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