Роналду досрочно вернулся в Аль-Наср

Криштиану Роналду досрочно возвращается в Саудовскую Аравию после того, как получил дисквалификации в матчах за сборную, сообщает Гол.

Криштиану Роналду получил один матч дисквалификации за матчи в сборной из-за перебора желтых карточек. В матче против Словакии португалец получил желтую карточку на 62-й минуте и пропустит следующий матч отбора. Поэтому он решил досрочно возвратиться в клуб Аль-Наср.

Игрок сборной Португалии Гонсало Рамос все равно похвалил Криштиану. Он заявил, что Роналду находился с командой в воскресенье, поддерживал коллектив и помогал чем, мог. Португалия в понедельник, 11 сентября, сыграет против Люксембурга.

Пока португальцы завоевали пять очков в пяти матчах. У них 15 очков и оторвались от Словакии на пять зачетных пунктов. Португалия еще предстоит провести пять матчей в рамках квалификации на Чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии.

Роналду вернется в Саудовскую Аравию в клуб Аль-Наср и приступит к подготовке к субботнему матчу против Аль-Раеда, который состоится 16 сентября.