Роналду будет капитаном команды звезд в матче против ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 16:44
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий Криштиану Роналду назначен капитаном сборной звезд из “Аль-Наср” и “Аль-Хилаля” в товарищеском матче против “Пари Сен-Жермен”, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, капитанскую повязку футболисту вручил лично руководитель главного управления Саудовской Аравии в сфере развлечений.
Матч состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 января. Ожидается, что за французский клуб сыграют все звезды, в том числе Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и другие.
Напомним, что 37-летний Роналду некоторое время назад перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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