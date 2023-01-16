Роналду будет капитаном команды звезд в матче против ПСЖ

Португальский нападающий Криштиану Роналду назначен капитаном сборной звезд из “Аль-Наср” и “Аль-Хилаля” в товарищеском матче против “Пари Сен-Жермен”, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, капитанскую повязку футболисту вручил лично руководитель главного управления Саудовской Аравии в сфере развлечений.

Матч состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 января. Ожидается, что за французский клуб сыграют все звезды, в том числе Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и другие.

Напомним, что 37-летний Роналду некоторое время назад перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента.

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