Роналду будет добиваться выплаты в 20 миллионов евро от "Ювентуса"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подключит адвокатов, чтобы добиться выплаты со стороны “Ювентуса” в размере € 20 млн.

Как пишет The Sun, именно такую сумму туринцы должны были выплатить 37-летнему футболисту за то, что тот пошёл на сокращение зарплаты в период пандемии.

В клубе же уже заявили, что не имеют долгов перед португальцем.

В свою очередь сам Роналду не намерен прощать такую сумму и будет идти до конца.