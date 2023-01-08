Роналду арендовал шикарные апартаменты в Саудовской Аравии

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду определился с местом жительства в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, футболист арендовал 17 комнат в гостинице, которая находится в 99-этажном небоскребе Kingdom Tower. В номерах будет жить семья, друзья и охранники португальца. Себе Роналду снял огромный двухэтажный номер.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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