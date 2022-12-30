Роналдо высказался о смерти Пеле

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдо высказался о смерти легенды мирового футбола Пеле.

По словам Роналдо, для него большая честь быть преемником такого футболиста.

"Твой талант – это школа, которую следует пройти каждому футболисту. Твое наследие уже давно вышло за рамки поколений, и благодаря этому ты будешь жить вечно.

В этот день, а также в любой другой мы будем чествовать тебя. Спасибо тебе, Пеле. Покойся с миром", - говорится в сообщении бразильца в социальной сети.

Напомним, что Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет.