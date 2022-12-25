Роналдо сравнил игру Мбаппе на ЧМ со своей

Легендарный форвард сборной Бразилии Роналдо оценил выступление нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ в Катаре.

По словам бразильца, француз провел прекрасный чемпионат мира.

"Этот футболист играл решающую роль, отдавая умные передачи. В финальном матче он был просто великолепен и забил четыре раза, включая серию пенальти. У него потрясающая техника, такого игра почти невозможно остановить.

Глядя на его игру, я вспоминаю о своих лучших моментах. Мбаппе точно известно, как воспользоваться свободными зонами, как действовать непредсказуемо и с мячом и без него", - сказал он.