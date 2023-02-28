Роналдо составил символическую сборную всех времен
Новости футбола Сегодня, 04:08
Фото: открытые источники
Легенда мирового футбола Роналдо составил символическую сборную всех времен.
Бывший форвард сборной Бразилии вписал в нее и свое имя.
Кроме самого Роналдо туда вошли Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси и Роналдиньо.
Что касается наставника сборной, то на это место бразилец поставил Марио Загалло.
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:46 Месси - лучший футболист 2022 года по версии ФИФА
Новости футбола Вчера, 15:15 Сборная Аргентины продлила контракт с тренером-триумфатором
Новости футбола 26 фев 2023, 16:37 ПСЖ одержал крупную победу в матче лидеров Лиги 1
Новости футбола 26 фев 2023, 16:20 Феерия "Манчестер Сити", победа "Арсенала", провал "Челси": результаты 25-го тура АПЛ
Новости футбола 26 фев 2023, 14:55 "Шахтер" хочет вернуть Мудрика из "Челси"
Новости футбола 26 фев 2023, 14:26 "Барселона" сенсационно проиграла аутсайдеру Ла Лиги
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:08 Роналдо составил символическую сборную всех времен Новости футбола Сегодня, 03:43 Стало известно, за кого голосовал Месси при выборе лучшего игрока года Новости футбола Сегодня, 03:21 Винисиус может сменить игровой номер в "Реале" Новости футбола Сегодня, 03:18 "Челси" отправил хавбека в аренду в Бразилию Новости футбола Вчера, 16:52 Главные новости дня: 27 февраля Новости футбола Вчера, 16:46 Месси - лучший футболист 2022 года по версии ФИФА Новости футбола Вчера, 16:42 Каземиро "наехал" на партнера по "МЮ" во время празднования победы в финале Кубка Лиги Новости футбола Вчера, 16:30 Таланту "Марселя" пришлось извиняться за восхищение Мбаппе Новости футбола Вчера, 16:15 "Ливерпуль" вступил в борьбу за лидера "Милана" Новости футбола Вчера, 15:55 ФИФА назвала лучшего тренера 2022 года
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Фулхэм - Лидс 28 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бристоль Сити - Манчестер Сити 28 февраля 2023 года Футбол 01 мар 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1 марта 2023 года Футбол 01 мар 2023 Прогноз на матч Осасуна - Атлетик 1 марта 2023 года