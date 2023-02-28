Легенда мирового футбола Роналдо составил символическую сборную всех времен.

Бывший форвард сборной Бразилии вписал в нее и свое имя.

Кроме самого Роналдо туда вошли Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси и Роналдиньо.

Что касается наставника сборной, то на это место бразилец поставил Марио Загалло.