Роналдо посоветовал Неймару обратиться к психологу

Легенда сборной Бразилии Роналдо посоветовал нынешнему лидеру команду Неймару обратится к психологу после вылета с чемпионата мира в Катаре.

По словам Роналдо, в психологической помощи нуждаются также и другие футболисты сборной.

"Им нужно научиться противостоять давлению со стороны людей. Неймар должен вернуться на поле с той же страстью, с тем же желанием. Но я хотел подчеркнуть необходимость следить за психическим здоровьем наших игроков…

На чемпионате мира вся планета смотрела на Неймара. Я очень хочу найти способ помочь ему. Эта помощь существует и сегодня, хотя в наше время об этом и не говорили", - сказал он.