Роналдо оценил уровень организации ЧМ-2022 в Катаре

Легендарный бразильский футболист Роналдо остался доволен уровнем организации ЧМ-2022.

По словам экс-игрока сборной Бразилии, его поразили красивые стадионы и отсутствие пробок в Катаре.

"В Катаре безупречная безопасность, единство народов… Это исторический турнир для всего мира.

Каждый из нас ехал сюда сомнениями, но мы многому научились у них и стали более терпимыми к чужой культуре. Мне даже обидно, что такой турнир заканчивается", - отметил он.