Роналдо оценил шансы Месси и Аргентины выиграть чемпионат мира

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что он будет испытывать двойственные чувства в случае победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

“Я был бы счастлив победе Месси на чемпионате мира. Но я бразилец, поэтому меня не порадует победа Аргентины. Безусловно, у них есть шансы. Аргентина не показывает сильный футбол, но у них есть огромное желание победить. Они играют вместе, они агрессивны. Кроме того, у них есть Лео”, - приводит слова Роналдо COPE.

Аргентина в ½ финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией. Матч состоится завтра, 13 декабря.

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