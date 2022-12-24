Роналдо отреагировал на победу Аргентины на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

“Месси несколько раз спас Аргентину на ЧМ-2022. Он здорово перемещается между линиями, а когда он оказывается возле чужой штрафной, то его уже почти невозможно остановить. Он заслужил чемпионский титул”, – приводит слова Роналдо Apostagolos.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти - 4:2). Для аргентинской сборной чемпионский титул стал третьим в истории.

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