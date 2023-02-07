Роналдиньо-младший перейдет в "Барселону"

Бывший нападающий “Барселоны” Роналдиньо сообщил, что его сын Жоао Мендеш перейдет в каталонский клуб.

“Я могу подтвердит, что Жоао станет игроком ”Барселоны". Этот клуб всегда будет частью моего сердца. Теперь наша связь продолжится благодаря моему сыну", - приводит слова Роналдиньо RAC1.

17-летний Роналдиньо-младший находился на просмотре в “Барселоне” на протяжении некоторого времени. Ранее он играл за юношескую команду “Крузейро".

Не пропустите: "Интер" выкупил трансфер талантливого хавбека.