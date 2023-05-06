Роналдиньо встал на защиту Месси

Легенда бразильского футбола Роналдиньо выразил своё мнение по поводу ситуации вокруг форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Как известно, аргентинца в последнее время освистывают французские фанаты.

По словам Роналдиньо, он не понимает, почему Месси подвергается свисту и оскорблениям.

“Если лучший игрок в мире подвергается свисту, кому тогда можно аплодировать?” - задался вопросом бразилец.

Напомним, Месси покинул расположение команды без разрешения тренеров и был отстранен от команды на две недели.