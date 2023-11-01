Роналдиньо вспомнил о том, какой совет дал Месси на старте карьеры

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо вспомнил о том, как его бывший партнер по команде Лионель Месси начинал свою великую карьеру.

По словам бразильца, еще в первые годы игры аргентинца стало ясно, что он станет лучшим игроком мира.

«Когда мы были вместе с Деку и всеми игроками «Барсы», мы всегда следили за Лео, ещё когда он играл в юношеской команде. Мы уже тогда понимали, что он будет лучшим.

Лео не нуждался в советах. Единственное, что я сказал ему, это: «Играй с удовольствием и свободой». Просто наслаждайся игрой с мячом, все остальное придёт само.

Для меня очень приятно видеть, как мечты друзей становятся реальностью. Это действительно делает меня счастливым», – приводит The Athletic слова Роналдиньо.

30 октября Месси получил свой восьмой по счету «Золотой мяч» от французской газеты France Football. Его признали лучшим футболистом мира по итогам 2022 года.

Сейчас аргентинец защищает цвета американского «Интер Майами» и уже успел выиграть с командой один трофей.