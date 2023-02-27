Роналдиньо дебютировал за новый клуб

Звездный бразилец Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге в составе команды “Порсиньос".

Опытного бразильца выпустили на замену на 5-й минуте первого тайма и сразу вручили ему капитанскую повязку.

Трансляцию игры на платформах YouTube и Twitch смотрели более миллиона зрителей.

Интересно, что сам матч закончился нулевой ничьей, а в серии пенальти “Порсиньос” проиграл со счетом 1:3.