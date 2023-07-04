"Рому" могли исключить из еврокубков, но ограничились штрафом

Итальянская "Рома" будет вынуждена заплатить солидный штраф в пользу УЕФА.

Римский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей в прошлом сезоне, сообщает Calciomercato.

По данным источника, у клуба так и не получилось увеличить свой капитал на сумму более €28 млн до 30 июня. Из-за этого организация наложила на “Рому” штраф.

Стоит отметить, что команда могла столкнуться с более серьезными санкциями, такими как исключение из еврокубков и штраф в размере €50 млн. К счастью для римского коллектива, такие меры не были введены и клуб ограничится оплатой 5 миллионов в пользу УЕФА.

В прошлом сезоне "Рома" заняла шестое место в таблице чемпионата Италии по футболу, набрав 63 очка. Команда также достигла финала Лиги Европы, но уступила в финальном матче испанской "Севилье" со счетом 2:1.

Напомним, что УЕФА также начал расследование в отношении главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью за его оскорбления в адрес главного судьи финального матча Лиги Европы против испанской "Севильи" Антони Тейлора.