Ромелу Лукаку продлил свою уникальную голевую серию в Лиге Европы

Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку открыл счет в матче против Серветта во втором туре Лиги Европы. Бельгийский форвард продлил свою рекордную серию в этом турнире.

Ромелу Лукаку забил в 13-м подряд матче Лиги Европы. Эта серия началась еще в сезоне-2014/2015, когда бельгиец играл за «Эвертон». Далее он продлил серию, играя за «Интер» в сезоне-2019/2020. Лукаку продолжил забивать в Лиге Европы и как форвард «Ромы».