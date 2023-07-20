Ромелу Лукаку попробовал возобновить переговоры с "Интером". Клуб дал ответ футболисту

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку попробовал возобновить переговоры с миланским “Интером”, сообщает Football Italia.

Ранее руководство итальянского клуба уже отказалось от варианта с приобретением бельгийца из-за того, что он провел переговоры о переходе в “Ювентус”. Впрочем, затем у форварда возникли проблемы с переходом в туринский клуб. “Юве” может купить Лукаку лишь в том случае, если продаст сербского нападающего Душана Влаховича за 80-90 миллионов евро. В связи с этим Лукаку попробовал вновь начать переговоры с “Интером”, но получил категорический отказ.

30-летний Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.