Ромелу Лукаку ответил на 30-миллионое предложение из Саудовской Аравии

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, один из саудовский клубов был готов платить футболисту зарплату в размере 30 миллионов евро. Впрочем, бельгиец выразил уверенность, что в 30-летнем возрасте еще слишком рано покидать Европу.

В нынешнем сезоне Лукаку выступал за “Интер” на правах аренды, провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с “Челси” действует до лета 2026 года.