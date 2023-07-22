Ромелу Лукаку определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет перейти в туринский “Ювентус”, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболист ради перехода в итальянский клуб отклонил предложение саудовского “Аль-Хилаля”, который был готов платить ему зарплату в размере 30 миллионов евро в год. При этом клуб из Саудовской Аравии предлагал “Челси” 50 миллионов евро за трансфер игрока.

Ранее сообщалось, что 30-летний Лукаку согласовал с “Ювентусом” условия трехлетнего контракта на общую сумму в 24 миллиона евро. Впрочем, трансфер игрока в итальянский клуб может состояться лишь в том случае, если “Юве” продаст сербского нападающего Душана Влаховича.

Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.