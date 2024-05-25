Ромелу Лукаку хочет работать только с одним тренером и готов идти за ним в другой клуб

Форвард Ромы Ромелу Лукаку летом вернется из аренды в Челси, но он не входит в дальнейшие планы “пенсионеров”.

Как сообщает журналист Николо Скира, Лукаку очень хочет вернуться к работе с Антонио Конте, поскольку у них сложились очень хорошие отношения со времен совместной работы в Интере.

Если Конте возглавит Наполи, то бельгийский нападающий станет одной из главных целей для неаполитанского клуба на летнее трансферное окно. В Неаполе Ромелу должен заменить Виктора Осимхена, который может покинуть клуб.

31-летний Лукаку выступает за Рому на правах аренды с начала сезона. В составе “волков” бельгиец забил 21 гол и отдал 4 ассиста в 47 матчах во всех турнирах. На один гол игроку в среднем требовалось 187 минут в кампании 2023/24.