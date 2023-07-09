АНГ РУ
Главная Новости Ромелу Лукаку готов пойти на существенные уступки ради перехода в "Интер"

Ромелу Лукаку готов пойти на существенные уступки ради перехода в "Интер"

Новости футбола Сегодня, 11:15
Ромелу Лукаку готов пойти на существенные уступки ради перехода в "Интер" Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет вернуться в миланский “Интер”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, ради перехода в итальянский клуб 30-летний форвард готов пойти на снижение зарплаты на 1,17 миллиона евро в год. Сейчас бельгиец получает 8,5 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Проблемой для возвращения игрока в “Интер” является тот факт, что “Челси” требует за него большую сумму. Миланский клуб готов заплатить за бельгийца 41 миллион евро, но этой суммы может оказаться недостаточно. “Челси” готов продать игрока в “Аль-Хилаль”, но Лукаку отказывается переходить в клуб из Саудовской Аравии.

Лукаку в прошлом сезоне выступал за “Интер” на правах аренды. Всего он провел за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с “Челси” действует до лета 2026 года. За свою карьеру он также выступал за “Андерлехт”, “Вест Бромвич”, “Эвертон” и “Манчестер Юнайтед”. За сборную Бельгии сыграл 108 матчей, забил 75 голов и отдал 15 результативных передач.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Интер М Премьер-лига Англия Серия А Италия
Популярные новости
ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции Новости футбола Сегодня, 09:43 ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции
Определился победитель молодежного чемпионата Европы Новости футбола Вчера, 16:34 Определился победитель молодежного чемпионата Европы
"Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе Новости футбола 07 июл 2023, 11:20 "Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе
ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро Новости футбола 07 июл 2023, 10:28 ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола 06 июл 2023, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
"Реал" купил "турецкого Лионеля Месси" Новости футбола 06 июл 2023, 10:16 "Реал" купил "турецкого Лионеля Месси"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:30 Легионер киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСВ совершил рекордный трансфер в истории Новости футбола Сегодня, 13:42 "Шахтер" снизил цену на вратаря Трубина, которым интересуется "Интер" Новости футбола Сегодня, 13:30 "Челси" хочет купить талантливого нападающего "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 13:15 Жоау Феликс может перейти в топ-клуб Португалии Новости футбола Сегодня, 12:55 "Бавария" интересуется топ-голкипером Новости футбола Сегодня, 12:43 "Фулхэм" хочет купить бразильца из "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 12:30 "Бавария" сделала новое предложение по трансферу Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 12:15 "Рома" хочет купить нападающего сборной Испании Новости футбола Сегодня, 11:55 Душан Влахович готов перейти в клуб АПЛ, но с одним условием
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Дефенса и Хустисия - Ланус 10 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Банфилд - Арсенал Саранди 10 июля 2023 года Футбол 10 июл 2023 Прогноз на матч Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 10 июля 2023 года Футбол 10 июл 2023 Прогноз на матч Колон - Бельграно 10 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч КИ Клаксвик - Ференцварош 11 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч Хамрун Спартанс - Маккаби (Хайфа) 11 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч Партизани - БАТЭ 11 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч Балкани - Лудогорец 11 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Астана - Динамо Тбилиси 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Хекен - Нью-Сейнтс 12 июля 2023 года