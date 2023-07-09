Ромелу Лукаку готов пойти на существенные уступки ради перехода в "Интер"

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку хочет вернуться в миланский “Интер”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, ради перехода в итальянский клуб 30-летний форвард готов пойти на снижение зарплаты на 1,17 миллиона евро в год. Сейчас бельгиец получает 8,5 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Проблемой для возвращения игрока в “Интер” является тот факт, что “Челси” требует за него большую сумму. Миланский клуб готов заплатить за бельгийца 41 миллион евро, но этой суммы может оказаться недостаточно. “Челси” готов продать игрока в “Аль-Хилаль”, но Лукаку отказывается переходить в клуб из Саудовской Аравии.

Лукаку в прошлом сезоне выступал за “Интер” на правах аренды. Всего он провел за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с “Челси” действует до лета 2026 года. За свою карьеру он также выступал за “Андерлехт”, “Вест Бромвич”, “Эвертон” и “Манчестер Юнайтед”. За сборную Бельгии сыграл 108 матчей, забил 75 голов и отдал 15 результативных передач.