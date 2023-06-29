Ромелу Лукаку дал ответ на 60-миллионое предложение из Саудовской Аравии

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку отказался перейти в “Аль-Хилаль”, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, саудовский клуб предлагал футболисту зарплату в размере 60 миллионов евро в год. Впрочем, бельгиец отклонил данное предложение, так как хочет остаться в Европе. Интерес к форварду проявляют “Интер” и “Милан”.

В минувшем сезоне 30-летний Лукаку выступал за “Интер” на правах аренды, провел 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с “Челси” действует до лета 2026 года.