Ромелу Лукаку близок к переходу в клуб Жозе Моуринью

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку близок к переходу в римскую “Рому”, сообщает журналист Саша Тавольери в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил четыре миллиона евро за аренду футболистом до лета 2024 года. “Челси” не устраивает это предложение, так как лондонцы хотят получить семь миллионов евро. Впрочем, оба клубы уверены, что им удастся достичь компромисса. При этом клубе уже достигли договоренности в вопросе, кто будет платить форварду зарплату, которая составляет около 20 миллионов евро в год.

Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне 30-летний Лукаку на правах аренды играл за “Интер”. Он провел за миланский клуб 37 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.