Ромелу Лукаку близок к переходу в итальянский топ-клуб

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку согласился перейти в туринский “Ювентус”, сообщает журналист Мэтт Лоу в своем твиттере.

По сведениям источника, 30-летний футболист договорился с итальянским клубом о подписании контракта до лета 2026 года с зарплатой в размере восьми миллионов евро в год. Для завершения трансфера клубам осталось согласовать сумму трансфера. “Ювентус” предлагает за бельгийца 37,5 миллионов евро и еще 2,5 миллиона евро в качестве бонусов. Впрочем, для сделки “Юве” еще нужно продать сербского нападающего Душана Влаховича.

Напомним, что ранее от трансфера Лукаку отказался “Интер”.

Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.