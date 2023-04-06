"Роме" и "Лацио" грозит серьезное наказание

Финансовая полиция Италии ведет расследование деятельности “Ромы”, “Лацио” и “Салернитаны”, сообщает Football-Italia.

По сведениям источника, данные клубы подозреваются в завышении стоимость трансферов в период с 2017 по 2021 год. Благодаря этому клубы получали фиктивный прирост клубного капитала с целью обхода правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что ранее по подобному обвинению был наказан туринский “Ювентус”, с которого сняли 15 очков.

Не пропустите: Моуринью предлагают огромные деньги в Саудовской Аравии.