Ромарио сравнил себя с Месси

Легендарный бразильский футболист Ромарио сравнил себя с Лионелем Месси.

По словам бразильца, на своей позиции он был лучше аргентинца.

“Мы разные игроки. На его позиции лучше будет играть он, но на моей позиции лучше я”, - сказал Ромарио.

Напомним, что в свое время бразилец играл за “Барселону”, где также провел лучшие годы Месси.